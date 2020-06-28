  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:25
64
Arinablinova
Код вставки плеера

Водители устроили разборки в пробке на Приморском шоссе

0 0

Один из присутствующих решил объехать пробку по обочине.

В воскресенье, 28 июня, водители устроили разборки в пробке на Приморском шоссе. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы рассказали, что один из присутствующих решил объехать стоящие в пробке машины. Подобное решение проблемы не понравилось некоторым участникам дорожного движения и они устроили потасовку.

Сначала мужчины выбрались из своих автомобилей и перекрыли дорогу наглецу и его пассажирам, а затем "перешли на личности" и начали "ругаться друг на друга и махать кулаками". На видео также можно разглядеть газовый баллончик. 

 В результате конфликта пробка увеличилась. Напомним, что езда по обочине запрещена и наказывается штрафом.

Ранее мы писали, что в ночь "Алых парусов" на Дворцовой набережной возникла длинная пробка.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: водители, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии