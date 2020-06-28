Один из присутствующих решил объехать пробку по обочине.

В воскресенье, 28 июня, водители устроили разборки в пробке на Приморском шоссе. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы рассказали, что один из присутствующих решил объехать стоящие в пробке машины. Подобное решение проблемы не понравилось некоторым участникам дорожного движения и они устроили потасовку.

Сначала мужчины выбрались из своих автомобилей и перекрыли дорогу наглецу и его пассажирам, а затем "перешли на личности" и начали "ругаться друг на друга и махать кулаками". На видео также можно разглядеть газовый баллончик.

В результате конфликта пробка увеличилась. Напомним, что езда по обочине запрещена и наказывается штрафом.

Ранее мы писали, что в ночь "Алых парусов" на Дворцовой набережной возникла длинная пробка.

Видео: vk.com/spb_today