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Движение по участку КАД у Кудрово сковала 9-километровая пробка
Сегодня, 9:39
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Движение по участку КАД у Кудрово сковала 9-километровая пробка

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Затор образовался у развязки с Мурманским шоссе с продолжением до проспекта Косыгина.

Утром четверга, 17 ноября,на внешнем кольце КАД в районе Кудрово образовалась внушительная пробка. Судя по данным онлайн-карт, машины выстроились в очередь протяжённостью около 9 км.

Полностью стоит участок магистрали перед развязкой с Мурманским шоссе и практически до проспекта Косыгина. Затор возник из-за нескольких ДТП.

Автомобилистам приходится проводить время в пробках и внутреннем кольце – там также образовалась пробка в сторону Большого Обуховского моста.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском шоссе столкнулись 10 автомобилей.

Фото: Pxhere

Теги: кад, ленинградская область, пробка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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