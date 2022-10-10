Столкновение шести автомобилей вызвало гигантскую пробку на КАД

Протяжённость затора составила около 8 км.

В понедельник, 10 октября, на 29-ом км внешенго кольца КАД столкнулись сразу 6 автомобилей. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Известно, что все участники аварии двигались в попутном направлении. Из-за ДТП оказались пергорожены 3-я и 4-ая полосы трассы.

Участок ожидаемо сковала огромная пробка. По оценке пользователей, её протяженность составяет около 8-ми км. Данных о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что две полосы КАД у развязки с Софийской улицей перекроют почти на месяц.

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