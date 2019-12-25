Две полосы КАД у развязки с Софийской улицей перекроют почти на месяц

Ограничения вступят в силу с 12 октября.

Со следующей среды, 12 октября, на участке КАД у развязки с Софийской улицей будут попеременно перекрываться по 2 полосы. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение связано с ремонтом деформационных швов. Дорожники будут работать над ними круглосуточно почти месяц. Сначала перекроют первую и вторую полосы – работы там продлятся до 25 октября. Второй этап будет идти на третьей и четвёртой полосах с 26 октября по 7 ноября.

Скорость движения на свободных для проезда участков временно снизят до 50 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что три ночи подряд будут перекрывать съезд с Пулковского шоссе на КАД.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"