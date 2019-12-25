Три ночи подряд будут перекрывать съезд с Пулковского шоссе на КАД

Ограничения будут действовать в ночь на 8, 9 и 10 октября с 23:00 до 06:00.

В среду, 5 октября, стало известно, что на три ночи подряд полностью перекроют съезд №3 с Пулковским шоссе на развязке КАД. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать в ночь на 8, 9 и 10 октября с 23:00 до 06:00. Специалисты будут устанавливать опалубок для последующего бетонирования двух новых стоек опоры для надземного пешеходного перехода.

Ранее в Тосненской поликлинике после капремонта открылось отделение стоматологии. В результате был выполнен капитальный ремонт помещений с перепланировкой, заменены все внутренние инженерные сети, кровля, система вентиляции, пожарная сигнализация. Установлена система видеонаблюдения, ограждение. Проведены ремонт фасада, благоустройство территории.

Фото: Piter.tv

