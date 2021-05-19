В Тосненской поликлинике после капремонта открылось отделение стоматологии

В поликлинику также закупили новое медицинское оборудование стоимостью 11,6 млн рублей.

В Тосненской поликлинике после капитального ремонта открылось отделение стоматологии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Стоматологическое отделение расположено в здании 1952 года постройки. В 2020 году был заключен контракт на капитальный ремонт здания на сумму 49,3 млн руб. В результате был выполнен капитальный ремонт помещений с перепланировкой, заменены все внутренние инженерные сети, кровля, система вентиляции, пожарная сигнализация. Установлена система видеонаблюдения, ограждение. Проведены ремонт фасада, благоустройство территории.

В поликлинику также закупили новое медицинское оборудование стоимостью 11,6 млн рублей: рабочие места врача-стоматолога, универсальная стоматологическая установка, рабочее место зуботехника.

Ежедневно в отделении оказывают помощь не менее 80 пациентам.

Ранее в Ленобласти заработали все котельные.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области