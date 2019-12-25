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В Ленобласти заработали все котельные
Сегодня, 16:49
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В Ленобласти заработали все котельные

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С 3 октября начали работать 709 котельных.

Все 709 котельных Ленинградской области работают на регулярной основа и обеспечивают жителей отоплением. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. 

Сегодня все муниципальные образования и городской округ готовы к предстоящей зиме. Осталось получить паспорта готовности от управляющих компаний.

Евгений Барановский,  зампред правительства Ленинградской области

Тепло подается и на социально значимые объекты, и в многоквартирные дома. Котельные обеспечены запасами топлива. Сейчас в Бокситогорске, Пикалево и Волхове происходит настройка системы силами управляющих компаний внутри нескольких жилых домов.

При наличии жалоб на отопление в своей квартире необходимо обратиться в управляющую компанию и ТСЖ, а также в Госжилнадзор и местную администрацию. 

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: отопление
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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