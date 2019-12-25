В Ленобласти заработали все котельные

С 3 октября начали работать 709 котельных.

Все 709 котельных Ленинградской области работают на регулярной основа и обеспечивают жителей отоплением. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Сегодня все муниципальные образования и городской округ готовы к предстоящей зиме. Осталось получить паспорта готовности от управляющих компаний. Евгений Барановский, зампред правительства Ленинградской области

Тепло подается и на социально значимые объекты, и в многоквартирные дома. Котельные обеспечены запасами топлива. Сейчас в Бокситогорске, Пикалево и Волхове происходит настройка системы силами управляющих компаний внутри нескольких жилых домов.

При наличии жалоб на отопление в своей квартире необходимо обратиться в управляющую компанию и ТСЖ, а также в Госжилнадзор и местную администрацию.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти