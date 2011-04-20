На Выборгской набережной образовалась пробка из-за массового ДТП

Авария затронула как минимум 3 авто.

В понедельник, 4 июля, на Выборгской набережной образовался огромный затор в связи с массовой аварией. Об этом сообщил "Мегаполис".

Известно, что в ДТП попали как минимум 3 автомобиля - вдоль трассы друг за другом встали несколько иномарок. Информации о пострадавших нет.

В результате машины надолго застряли в пробке на участке от Ушаковской до Выборгской набережной.

Ранее мы сообщили о том, что перед массовым ДТП на Благодатной от сердечного приступа скончался водитель трактора.

Фото: "Мегаполис"