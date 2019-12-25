Дорожные работы спровоцировали гигантскую пробку на Приморском шоссе

Машины плотно стоят у станции метро "Беговая".

В среду, 5 июля, на Приморском шоссе образовался огромный затор из автомобилей. Пробку вблизи метро "Беговая" спровоцировал дорожный ремонт, сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Судя по информации сервиса "Яндекс.Карты", "красный" участок протянулся от улицы Савушкина до ЗСД.

В "Организаторе перевозок" отметили, что на время работ автобусы №№ 93,101,112,134,134А,134Б,170,211 и 216А в сторону Стародеревенской улицы могут следовать с существенными задержками.

В понедельник на КАД перед вантовым мостом образовалась огромная пробка.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)