На Ленинском проспекте образовалась огромная пробка из-за поломки светофоров

Машины плотно встали на участке от проспекта Маршала Жукова до Кронштадтской площади.

Участок Ленинского проспекта от проспекта Маршала Жукова до Кронштадтской площади заполонили автомобили и общественный транспорт. Как сообщают очевидцы в соцсетях, причиной пробки стали сломанные светофоры.

Отмечается, что некоторые водители ожидают возможности проехать уже больше 30-ти минут. Автобусы и троллейбусы выпускают пассажиров, которые отчаялись ждать устранения затора.

Добавим, что сразу за Кронштадтской площадью дорога свободна, пробок не наблюдается.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы могут оформить разрешение для платной парковки в Центральном районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Марина Гришина)