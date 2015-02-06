Петербуржцы могут оформить разрешение для платной парковки в Центральном районе

Информация актуальная для собственников помещений в МО "Дворцовый округ" и "МО №78".

С 1 сентября зона платной парковки распространится на весь Центральный район — в границах МО "Дворцовый округ" и "Муниципальный округ №78". С сегодняшнего дня, 1 августа, местные жители могут подать документы на оформление льготных парковочных разрешений.

Льготное парковочное разрешение могут получить собственники жилья, расположенного в границах платной парковки, или доли в нем, а также лица, зарегистрированные в жилом помещении на территории района.

На 1 квартиру может быть оформлено не более 2 парковочных разрешений и не более 1 разрешения о 1 квитанцию о квартплате, если речь идет о коммунальной квартире. Оформить разрешение можно в МФЦ или через портал "Госуслуги".

Таким образом, к осени платная парковка в центре охватит 211 улиц вместимостью более 16 тысяч парковочных мест. С 1 ноября платная парковка заработает в Адмиралтейском районе.

В комитете по транспорту отмечают, что там, где уже действует платная парковка, значительно снизился автомобильный трафик, количество ДТП с участием пешеходов, частота прибытия экстренных служб.

Фото: Piter.tv