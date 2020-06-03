Экстремал неудачно вошел в воду на Юрском побережье Англии.

Прыжок с 60-метровой скалы в море обернулся для юноши переломом. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. Они опубликовал ролик, на котором засняты два купальщика на территории английского графства Дорсет, которые спасли молодого человека. По данным издания, местные жители Майкл Вайли и Дилан Кирквуд купались около подножия известняковых скальных ворот Дердл-Дор на Юрском побережье, когда заметили, что туристы стали прыгать в море со скалы.

Из-за экстремального развлечения 20-летний юноша получил травмы. К нему вовремя направились Вайли с Кирквудом. Пострадавшего затащили на надувного единорога, а после отвезли в больницу.

Он бы утонул. Он так сильно ударился об воду, что даже не всплывал на поверхность. Он сразу пошел на дно...У него не было сердцебиения, и он совсем не дышал Майкл Вайли, очевидец

Англичане заметили, что совершили около пяти попыток, прежде чем смогли доплыть до пострадавшего. Его удалось вытащить на поверхность. На берегу их встретили четыре женщины, которые провели пострадавшему прыгуну сердечно-легочную реанимацию. На данный момент известно, что экстремал сломал себе позвоночник.

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