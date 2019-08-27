Альпинисты объединения "Фаворит" покорили одну из высочайших вершин мира

Сергей Кондрашкин уже на протяжении 20 лет совершает восхождения на самые высокие точки земного шара. Опытный альпинист является почетным членом общественной организации "Спортивный клуб "Фаворит". Новое направление в работе организации поддержал председатель "Фаворита" Александр Петров.

Буквально только-только, еще недели не прошло, как я спустился с вершины Гашербрума и вот, собственно, донес и себя сюда и кое какие новости. Мы при поддержке клуба "Фаворит" продолжаем нашу программу, которую мы оговаривали с Александром Петровичем. Продолжаем программу по восхождению на четырнадцати и восьмитысячники, высочайшие вершины, которые на планете нашей находятся. Когда я говорю – "мы". Я имею ввиду команду. У нас постоянный костяк есть, 4 человека. Мы в разных вариациях ходим. То вдвоем, то вчетвером, как того требует маршрут потому, что мобильнее всего ходить в команде 2-3 человека Сергей Кондрашкин, альпинист

За эти годы Сергей дважды выполнил программу "Снежного барса"

То есть я за это время прошел все семитысячники бывшего СССР, которые находятся сейчас в странах в Таджикистане и Киргизии. Это Пик Ленина, Хан-Тенгри, Пик Корженевской, Пик Комунизма и, конечно, Пик Победы, самый суровый, самый северный. Куда после семитысячников? Хочется уже на восемь. Это такая вот мечта, которую потихонечку, шаг за шагом мы осуществляем Сергей Кондрашкин, альпинист

Подготовкой к цели стало восхождение на Килиманджаро – 5 895 метров. На вершине вулкана альпинисты подняли флаги Выборга, победы и "Фаворита".

На данный момент у нас было несколько экспедиций, результативных было две. Мы взошли на Лхоцзе, это горная система Гималаи, высота 8 516 м, и Гашербрум, высота 8 035 м Сергей Кондрашкин, альпинист

Но даже подготовленных опытных альпинистов может поджидать опасность

Максимальный экстрим начинается там, где исчезает МЧС. Но вот по большому счету рассчитывать не на что, если что-то случилось. Но, конечно, мы надеемся до последнего, что все нормально будет, что никаких аварийных ситуаций не случится. Например, сейчас у моего напарника раздуло колено на штурмовом выходе. Мы перешли из базового лагеря в первый, и его пришлось эвакуировать вертолетом потому, что он ни вверх, ни вниз не мог идти, не мог шевелить ногой. Такие ситуации всегда внезапны и всегда требуют заранее подготовленных вариантов Сергей Кондрашкин, альпинист

В год команда совершает два восхождения. Остальное время уходит на восстановление и тренировки. Сергей и его команда убеждены, что главным условием восхождения является возвращение домой.

Ни в коем случае нельзя рисковать. Главным условием восхождения является возвращение домой. Ни восхождение, ни достижение вот этого саммита. Вернуться домой – вот тогда все успешно Сергей Кондрашкин, альпинист

Видео, фото: Piter.TV, Instagram / svkondr