Российская альпинистка обнаружила на пике Ленина фотоаппарат с кадрами 2008 года

Группа туристов обнаружила на вершине пика Ленина фотокамеру с сохранившимися снимками, сделанными ещё в 2008 году. Информацию распространила альпинистка Алиса Ведерникова.

Камера находилась на леднике, и хотя сама техника восстановлению не подлежала, SD-карта осталась работоспособной. Последний кадр датирован 22 апреля 2008 года.

Среди сохранённых материалов оказались видеоролики с эвакуацией группы и редкие кадры суровых погодных условий.

Судьба участников экспедиции остаётся неизвестной: неизвестно, смогли ли они достичь вершины и благополучно вернуться домой,отметила Ведерникова, выразив желание выяснить подробности происшествия.

Благодаря социальным сетям героям кадров удалось вернуть утраченное устройство спустя годы. Камера оказалась собственностью иранского гида-женщины Парасту Абришами, подтвердившей факт потери оборудования в ходе чрезвычайного происшествия на пике Ленина.

