В Сочи произошло землетрясение силой почти до 4 баллов

Эпицентр подземных толчков находился в 5 километрах от берега в акватории Чёрного моря.

Землетрясение магнитудой около 4,0 произошло сегодня у берегов Сочи. Эпицентр располагался в акватории Чёрного моря, приблизительно в 5 километрах от береговой линии курорта. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин со ссылкой на данные Единой геофизической службы РАН.

Сила сотрясений в разных районах города составила от 3 до 4 баллов по шкале MSK-64. Наиболее сильно толчки ощущались в Лазаревском районе (4 балла), в Центральном районе сила составила 3 балла.

По словам мэра, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступали обращения от жителей посёлков Магри, Лазаревское и Лоо. Однако каких-либо разрушений или пострадавших в результате сейсмической активности не зафиксировано. Подземные толчки быстро стихли.

Фото: wikimedia.org