В Выборге энергосберегающими лампами оснастят детсады и школы

Повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы – одно из приоритетных направлений государственной политики. В Выборге энергосберегающими лампами оснастят все детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. Работа начнется уже в следующем году. Средства предусмотрены в бюджете Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Предварительно районной администрацией были проанализировали показатели бюджетных учреждений образования по энергоэффективности. Выяснилось, что более 50% светильников нуждаются в замене.
Уже в 2021 году в универсальном спортивном комплексе с бассейном "Фаворит" и спортивном комплексе "Южный" старые лампы накаливания были заменены на энергосберегающие.
Основной задачей 2022 года будет инвестирование в будущее. Постепенно все школы, детские сады, учреждения дополнительного образования оборудуют энергосберегающими светильниками.
Фото: pexels
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