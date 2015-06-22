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В Выборге энергосберегающими лампами оснастят детсады и школы
Сегодня, 16:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге энергосберегающими лампами оснастят детсады и школы

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Постепенно все школы, детские сады, учреждения дополнительного образования оборудуют энергосберегающими светильниками.

Повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы – одно из приоритетных направлений государственной политики. В Выборге энергосберегающими лампами оснастят все детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. Работа начнется уже в следующем году. Средства предусмотрены в бюджете Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Предварительно районной администрацией были проанализировали показатели бюджетных учреждений образования по энергоэффективности. Выяснилось, что более 50% светильников нуждаются в замене.

Уже в 2021 году в универсальном спортивном комплексе с бассейном "Фаворит" и спортивном комплексе "Южный" старые лампы накаливания были заменены на энергосберегающие.

Основной задачей 2022 года будет инвестирование в будущее. Постепенно все школы, детские сады, учреждения дополнительного образования оборудуют энергосберегающими светильниками.

Фото: pexels

Теги: лампы, фаворит
Категории: Лента новостей, Выборг,

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edavmen
Сегодня 16:50

Прошу о помощи. Помогите, пожалуйста.

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Заранее большое человеческое спасибо.
 

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