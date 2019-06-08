В Выборге энергосберегающими светильниками оснастят два соцобъекта

Администрацией Выборгского района запланировано продолжить мероприятия по созданию энергоэффективного социального сектора.

В соответствии с муниципальным контрактом в универсальном спортивном зале с бассейном "Фаворит" и спортивном комплексе "Южный" до конца 2021 года заменят старые лампы на энергоэффективные световые устройства. Средства на переоснащение выделены из районного бюджета. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Администрацией Выборгского района запланировано продолжить мероприятия по созданию энергоэффективного социального сектора.

Объемы финансирования будут рассматриваться советом депутатов Выборгского района в ближайшее время, в рамках слушания проекта бюджета на 2022 год и последующие 2023-2024 годы.

Фото: pexels