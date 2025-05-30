В Вяземском саду установят 47 новых декоративных светильников

Весь комплекс инженерных мероприятий планируется завершить уже в текущем году.

Энергетики приступили к реконструкции системы освещения в Вяземском саду. Работы по модернизации светотехнического оборудования будут организованы вдоль всей пешеходной инфраструктуры паркового пространства. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

Под техническим контролем "Ленсвета" на территории сада установят 47 современных декоративных опор, оснащенных соответствующим количеством энергоэффективных светодиодных светильников. Все кабельные линии протяженностью более 3 км будут проложены в земле. Обновление освещения также затронет периметр, прилегающий к филиалу Государственного музея городской скульптуры, – мастерской скульптора Михаила Аникушина.

Весь комплекс инженерных мероприятий планируется завершить уже в 2025 году.

Ранее более 160 светильников установили на Волхонском шоссе.

Видео: СПб ГБУ "Ленсвет"