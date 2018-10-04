Депутаты утвердили бюджеты Выборга и Выборгского района в первом чтении

Второе чтение проектов бюджета Выборга и Выборгского района пройдет на заседаниях советов депутатов 7 декабря.

Советом депутатов Выборгского района утвержден в первом чтении проект бюджета на 2022 год и последующие 2023-2024 годы. В заседании, которое провел глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, участвовал глава районной администрации Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Председатель комитета финансов администрации Выборгского района Константин Паничев сообщил об основных параметрах трехлетнего бюджета. В 2022 году планируется выйти на бездефицитный бюджет. Прогнозируемый объем доходов на следующий год спланирован на уровне 5,5 млрд рублей. Общий объем расходов также – 5,5 млрд рублей. На 2023 и 2024 год планируется профицитный бюджет.

В первом чтении проект бюджета МО "Выборгский район" утвержден. Во втором чтении предстоит рассмотреть детально основные характеристики доходной и расходной частей муниципального бюджета на трехлетний период 2022-годы.

Городскими депутатами также был рассмотрен в первом чтении проект бюджета муниципального образования "Город Выборг" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Доходная часть бюджета на 2022 год запланирована в сумме 695,7 млн рублей, 2023 год – 728,4 млн рублей, 2024 год – 762,6 млн рублей. Расходная часть в 2022 году прогнозируется в размере 695,7 млн рублей, 2023 году – 728,4 млн рублей и 2024 годах – 762,6 млн рублей. Проектом предусмотрено отсутствие муниципального долга.

Второе чтение проектов бюджета Выборга и Выборгского района пройдет на заседаниях советов депутатов 7 декабря.

Ранее администрация Выборгского района обязала УК и ТСЖ усилить контроль за уборкой снега.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО