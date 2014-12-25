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Жители Ленобласти собрали 729 кг использованных батареек за год
Сегодня, 21:33
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Жители Ленобласти собрали 729 кг использованных батареек за год

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В следующем году будет рассмотрена возможность организации сбора ртутных ламп и градусников.

За текущий год жители Ленинградской области собрали 729 кг использованных батареек. В субботу, 6 ноября, опубликовали статистику эко сборов, передает пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Так, в области действует пилотный проект по сбору, транспортировке и утилизации утративших потребительские свойства элементов питания. На территории региона установили 104 экобокса, которые находятся в административных зданиях, магазинах, диспетчерских и офисах управляющих компаний, отделениях почтовой связи, школах, библиотеках, детских садах, домах культуры, офисах частных организаций Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Кировского и Приозерского района.

Кроме этого, в следующем году будет рассмотрена возможность организации сбора ртутных ламп и градусников.

Ранее в Выборге годовалый малыш проглотил батарейку и попал в больницу.

Фото: pixabay

Теги: батарейки, градусники, лампы, экосбор
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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