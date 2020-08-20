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В Выборге годовалый малыш проглотил батарейку и попал в больницу
Сегодня, 14:16
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В Выборге годовалый малыш проглотил батарейку и попал в больницу

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В настоящий момент малыш находится под присмотром врачей, его состоянии оценивается как тяжелое.

Накануне, 4 ноября, годовалый ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. Мальчик съел батарейку. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Минувшей ночью в городскую больницу обратилась мама ребенка и рассказала, что он проглотил батарейку. В результате мальчика направили в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

В настоящий момент малыш находится под присмотром врачей, его состоянии оценивается как тяжелое. 

Ранее российские инженеры создали атомную батарейку повышенной мощности. Компактная атомная батарейка в 10 раз мощнее существующих аналогов.

Фото: pixabay
 

Теги: батарейка, врачи, ребенок
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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