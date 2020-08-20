В Выборге годовалый малыш проглотил батарейку и попал в больницу

Накануне, 4 ноября, годовалый ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. Мальчик съел батарейку. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Минувшей ночью в городскую больницу обратилась мама ребенка и рассказала, что он проглотил батарейку. В результате мальчика направили в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.
В настоящий момент малыш находится под присмотром врачей, его состоянии оценивается как тяжелое.
Ранее российские инженеры создали атомную батарейку повышенной мощности. Компактная атомная батарейка в 10 раз мощнее существующих аналогов.
Фото: pixabay
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