В Выборге годовалый малыш проглотил батарейку и попал в больницу

В настоящий момент малыш находится под присмотром врачей, его состоянии оценивается как тяжелое.

Накануне, 4 ноября, годовалый ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. Мальчик съел батарейку. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Минувшей ночью в городскую больницу обратилась мама ребенка и рассказала, что он проглотил батарейку. В результате мальчика направили в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

В настоящий момент малыш находится под присмотром врачей, его состоянии оценивается как тяжелое.

Ранее российские инженеры создали атомную батарейку повышенной мощности. Компактная атомная батарейка в 10 раз мощнее существующих аналогов.

Фото: pixabay

