Освещение квартала у Ивановского карьера станет ярче в три раза

В Невском районе Северной столицы приступили к обновлению системы освещения в квартале, ограниченном улицами Седова, Ивановской, Варфоломеевской и акваторией Ивановского карьера. Завершить работы планируют к последнему месяцу лета, после чего эта территория станет светлее в три раза.
Старые натриевые фонари, смонтированные ещё в 1977 году, заменят на современные светодиодные аналоги. Вместо 47 устаревших светильников здесь появится 175 новых. Их разместят на 125 металлических опорах.
В пресс-службе Смольного пояснили, что большую часть кабелей уберут под землю. Это позволит освободить панораму квартала от лишних проводов и дополнительно защитить инженерную инфраструктуру. Светодиодные лампы почти вдвое эффективнее прежних: они дают более качественное освещение и позволяют экономить электроэнергию.
Особое внимание уделят социальным объектам. На данной территории расположены три детских сада и три детские площадки. Раньше они освещались плохо, поскольку фонари крепились непосредственно к фасадам зданий. После модернизации все перечисленные зоны получат равномерный свет, что обеспечит безопасность детей в тёмное время суток.
