В результате происшествия пострадавших нет.

На Камчатке самолет при посадке задел фонарь освещения аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел сегодня, 5 ноября. При посадке самолет Ан-26, следовавший рейсом Петропавловск-Камчатский - Палана, задел фонарь освещения аэродрома стойкой шасси. В результате происшествия пострадавших нет. Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту назначения.

Размер ущерба устанавливается. Проводится доследственная проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Ранее мы сообщали, что в США прошел первый испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59.

Фото: Telegram / Amur Mash