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Привитым "Спутником V" разрешат въезд в отдельные туристические районы Таиланда
Сегодня, 16:38
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Привитым "Спутником V" разрешат въезд в отдельные туристические районы Таиланда

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Детали и сроки вступления решения в силу пока не называются.

Власти Таиланда разрешат россиянам, которые имеют сертификат о прохождении курса вакцинации от COVID-19 препаратом "Спутник V", посещать курорты Таиланда в рамках упрощенного режима въезда. Об этом информирует пресс-служба посольства РФ в Королевстве Таиланд.

Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутник V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц".

из сообщения посольства России в Королевстве Таиланд

Детали и сроки вступления этого решения в силу пока не называются. 

Ранее мы сообщали, что  Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Также оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение увеличить число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, граждане РФ чаще смогут летать из российской столицы в Венгрию, Киргизию, Кипр, Таджикистан, Будапешт, Ларнаку и Пафос.

Фото: pixabay.com

Теги: отдых в таиланде, разрешение въезда, спутник v, таиланд
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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