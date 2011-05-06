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Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Сегодня, 16:45
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Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею

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Туда можно будет отправиться, начиная с 27 августа.

Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

Данное решение было принято по итогам заседания с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Также оперативный штаб принял решение увеличить число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, граждане РФ чаще смогут летать из российской столицы в Венгрию, Киргизию, Кипр, Таджикистан, Будапешт, Ларнаку и Пафос.

Отмечается, что авиасообщение с Танзанией принято решение пока не открывать. Отправиться в эту страну можно будет, начиная с 3 сентября текущего года.

Ранее в России предрекли высокий спрос на отечественные горнолыжные курорты зимой.

Фото: pixabay.com
 

Теги: covid-19, авиасообщение, доминикана, ограничение авиасообщения, чехия, южная корея
Категории: Новости России, Лента новостей,

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