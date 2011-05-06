Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
Данное решение было принято по итогам заседания с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Также оперативный штаб принял решение увеличить число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, граждане РФ чаще смогут летать из российской столицы в Венгрию, Киргизию, Кипр, Таджикистан, Будапешт, Ларнаку и Пафос.
Отмечается, что авиасообщение с Танзанией принято решение пока не открывать. Отправиться в эту страну можно будет, начиная с 3 сентября текущего года.
Ранее в России предрекли высокий спрос на отечественные горнолыжные курорты зимой.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все