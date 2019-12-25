В России предрекли высокий спрос на отечественные горнолыжные курорты зимой

На это не будет влиять открытие зарубежных направлений.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что отечественные горнолыжные курорты будут пользоваться повышенным спросом этой зимой у граждан РФ. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, на это не повлияет даже открытие границ с другими государствами. Ломидзе выразила уверенность, что путевки на Байкал, Красную поляну, а также горный кластер Краснодарского края будут особенно востребованными.

Что будет с зимним туристическим сезоном? Россия будет в топе. Горнолыжные, бальнеологические курорты - это я могу прогнозировать. Что касается выездного туризма, то делать какие-то прогнозы очень сложно сейчас. Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР

Кроме того, она отметила, в настоящее время открылись акции раннего бронирования, однако граждане РФ опасаются планировать отдых из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире, вследствие которой ограничивается авиасообщение и ужесточаются антикоронавирусные меры.

Ранее мы сообщали, что авиасообщение между Россией и Таиландом может открыться осенью.

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