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В России предрекли высокий спрос на отечественные горнолыжные курорты зимой
Сегодня, 15:50
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В России предрекли высокий спрос на отечественные горнолыжные курорты зимой

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На это не будет влиять открытие зарубежных направлений.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что отечественные горнолыжные курорты будут пользоваться повышенным спросом этой зимой у граждан РФ. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, на это не повлияет даже открытие границ с другими государствами. Ломидзе выразила уверенность, что путевки на Байкал, Красную поляну, а также горный кластер Краснодарского края будут особенно востребованными.

Что будет с зимним туристическим сезоном? Россия будет в топе. Горнолыжные, бальнеологические курорты - это я могу прогнозировать. Что касается выездного туризма, то делать какие-то прогнозы очень сложно сейчас.

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР

Кроме того, она отметила, в настоящее время открылись акции раннего бронирования, однако граждане РФ опасаются планировать отдых из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире, вследствие которой ограничивается авиасообщение и ужесточаются антикоронавирусные меры.

Ранее мы сообщали, что авиасообщение между Россией и Таиландом может открыться осенью.

Фото: pixabay.com

Теги: атор, горнолыжный курорт, майя ломидзе, отдых в россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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