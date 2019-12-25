Авиасообщение между Россией и Таиландом может открыться осенью

Сейчас туристам из России разрешен въезд в Пхукет.

Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19. Это один из шагов, который необходим для возобновления авиасообщения между двумя странами, сообщает "Профиль" со ссылкой на заявление АТОР.

Отмечается, что если соглашение будет достигнуто, то для россиян Таиланд может открыться уже осенью. Эксперты считают, что туристам, которые вакцинированы российскими препаратами, откроют въезд на курорт, то оперштаб внесет Таиланд в список стран, открытых для полетов.

В настоящее время россиянам открыт въезд в Пхукет. Однако по прилету туристы должны пройти карантин. Самоизолироваться нет необходимости путешественникам, которые привиты вакцинами, одобренными ВОЗ и Таиландом. Сейчас российская вакцина в этот список не входит.

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