Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Россия возобновляет авиасообщение еще с четырьмя странами. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Перечень государств, в которые разрешили отправиться россиянам, пополнили Ирак, Испания, Кения и Словакия.
Рейсы в Ирак будут осуществляться дважды в неделю по маршруту Москва – Багдад.
В Испанию можно будет отправиться рейсами Москва – Мадрид и Москва – Барселона (по четыре раза в неделю), а также Москва – Малага и Москва – Аликанте (по два раза в неделю).
В Кению авиасообщение откроется по маршруту Москва – Найроби с периодичностью два рейса в неделю.
Рейсы в Словакию будут осуществляться по маршрутам Москва – Братислава и Санкт-Петербург – Братислава четыре и два раза в неделю соответственно.
Ранее мы сообщали, что авиакомпания "Finnair" увеличила количество рейсов между Петербургом и Хельсинки.
Фото: pixabay.com
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