Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Изменения вступают в силу 21 сентября.

Россия возобновляет авиасообщение еще с четырьмя странами. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Перечень государств, в которые разрешили отправиться россиянам, пополнили Ирак, Испания, Кения и Словакия.

Рейсы в Ирак будут осуществляться дважды в неделю по маршруту Москва – Багдад.

В Испанию можно будет отправиться рейсами Москва – Мадрид и Москва – Барселона (по четыре раза в неделю), а также Москва – Малага и Москва – Аликанте (по два раза в неделю).

В Кению авиасообщение откроется по маршруту Москва – Найроби с периодичностью два рейса в неделю.

Рейсы в Словакию будут осуществляться по маршрутам Москва – Братислава и Санкт-Петербург – Братислава четыре и два раза в неделю соответственно.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания "Finnair" увеличила количество рейсов между Петербургом и Хельсинки.

Фото: pixabay.com

