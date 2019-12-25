В России выявлено 29 409 новых случаев заражения COVID-19

За сутки в России умерли 957 пациента с коронавирусом.

В России за сутки зафиксировали 29 409 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умерли 957 пациентов с COVID-19, днем ранее – 962. Больше всего от коронавируса умерло человек за сутки в Москве (71), Санкт-Петербурге (63) и в Свердловской области (42). За весь период пандемии в стране от COVID-19 скончались 217 372 человек.

За сутки в стране выявили 29 409 случаев заражения. Больше всего их выявлено в Москве (5002), Санкт-Петербурге (2931) и Подмосковье (2184). Всего за пандемию по состоянию на 11 октября выявлено 7 804 774 случаев заболевания.

Всего за сутки выздоровели от коронавируса 15 460 человек, за весь период пандемии – 6 873 579.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости усилить готовности к различным эпидемиями.

Фото: Piter.tv