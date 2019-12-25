Отныне для путешественников ежедневно доступны два рейса.

С 15 сентября финская авиакомпания "Finnair" увеличила количество рейсов между Петербургом и Хельсинки. Отныне для путешественников ежедневно доступны два рейса. С 3 октября авиакомпания добавит еще по одному рейсу два раза в неделю, доведя общее количество еженедельных рейсов до 16. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Генеральный директор "Finnair" Топи Маннер рассказал, что увеличить количество рейсов пришлось из-за высокого спроса на рейсы "Finnair" из Петербурга. Поскольку петербуржцы собираются не только посетить Финляндию, но и активно используют рейсы через Хельсинки для полетов в другие страны.

Мы очень рады возобновлению перелетов по этому направлению, одному из наиболее приоритетных для нас. Несмотря на эпидемические ограничения для российских туристов, спрос на билеты по этому маршруту растет, именно поэтому мы вводим дополнительные рейсы. Топи Маннер, генеральный директор "Finnair"

Кроме того, зимой авиакомпания увеличит количество рейсов в Европу, Азию и Северную Америку. Из Хельсинки можно вылететь в Сеул, Бангкок, Сингапур, Гонконг. Помимо уже доступных рейсов в Токио, возобновятся полеты в Осаку и Нагою.

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

Фото: Piter.tv