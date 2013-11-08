Из России можно будет улететь на Тенерифе и Гоа с 5 октября

С начала октября Россия возобновит авиасообщение еще с пятью странами.

С 5 октября в России будут разрешены полеты в Данию, Джибути, Новую Зеландию, Перу и ЮАР. Помимо этого, будет увеличено количество рейсов и направлений в ранее открытые страны.

В частности, авиакомпании смогут летать в испанский Тенерифе и в индийский Гоа. Индия станет доступна по маршрутам Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте. Испания по маршруту Москва — Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю.

Кроме того, увеличивается число рейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан. С Танзанией Россия продлевает приостановку авиасообщения до 1 ноября.

Ранее стадо известно, что авиакомпания "Россия" запускает прямые рейсы из Петербурга в Дубай.

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