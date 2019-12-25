Рейсы доступны с 29 сентября.

С 29 сентября авиакомпания "Россия" запускает прямые рейсы из Петербурга в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Первые рейсы при поддержке туристического оператора "Библио-Глобус" будут осуществляться два раза в неделю: по средам и субботам на Boeing-737-800.

С 15 октября авиакомпания запустит прямые регулярные рейсы из Петербурга в Дубай. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Belavia" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Минск.

Фото: Piter.tv