Авиакомпания "Belavia" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Минск

Рейсы будут осуществляться ежедневно.

Во вторник, 21 сентября, авиакомпания "Belavia" возобновила прямые рейсы между Петербургом и Минском (Республика Беларусь). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Рейсы будут осуществляться ежедневно. Утренний вылет из Минска – в 08:30 прилет в Пулково – в 09:45. Обратный рейс из Петербурга – в 10:35, прилет в Минск – в 12:00. Вечерний вылет из Минска – в 18:00, прилет в Пулково – в 19:15. Обратный рейс из Петербурга – в 20:05, прилет в Минск – в 21:30. Время расписания указано местное.

В пресс-службе аэропорта напоминают об эпидемиологических правилах, с которыми стоит ознакомиться перед перелетом.

Ранее авиакомпания "Smartwings" возобновила прямые рейсы из Петербурга в Прагу.

Фото: Piter.tv