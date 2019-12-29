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Пристайко призвал усилить экономические санкции против России
Сегодня, 13:18
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lesjasap

Пристайко призвал усилить экономические санкции против России

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Глава МИД Украины объяснил свою позицию.

Вадим Пристайко призвал усилить экономические санкции против России. Глава МИД Украины заявил о необходимости урегулировать вооруженный конфликт.  Для этого Киеву нужно использовать данный политико-дипломатический метод воздействия на РФ. Это позволит усилить эффективность давления на агрессора. Меры должны стать интенсивными и неотвратимыми. Об этом чиновник рассказал в интервью журналистам из РБК-Украина.

Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права дороже

прокомментировал эксперт

Вадим Пристайко добавил, что сейчас усиление поддержки Украины осуждается в рамках Генеральной ассамблеи в ООН.

Ранее Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма.

Видео: YouTube/
 

Теги: вадим пристайко, мид, санкции
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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