Прокуратура Петербурга проверила исполнение водного законодательства в акваториях рек

Петербургская прокуратура совместно с правоохранителями и чиновниками проверила использование плавучих объектов в акваториях рек.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку исполнения водного законодательства при использовании акваторий рек Нева, Малая Нева, Большая Невка, Средняя Невка, Малая Невка, Фонтанка, Мойка, Охта, Ждановка, Крестовка, Ижора, а также канала Грибоедова, Кронверкского пролива и Ферменского озера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В проверке приняли участие не только сотрудники прокуратуры, но и Комитет по природопользованию Петербурга и правоохранители.

По данным ведомства, проверка показала, что некоторые плавучие объекты размещены в акваториях с отсутствием договора о водопользовании.

В итоге было внесено 18 представлений об устранении нарушений, объявлено 14 предостережений водопользования в отсутствие заключенных договоров, а также направлено в суды 2 исковых заявления о запрете пользования водными объектами в отсутствие разрешительной документации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сотрудники водной полиции выявили двух правонарушителей.

Фото: прокуратура Петербурга

