Это 21-летний петербуржец и 25-летняя петербурженка.

В Петербурге сотрудники водной полиции выявили двух правонарушителей без документов. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудниками транспортной полиции в ходе патрулирования акватории Финского залива было выявлено маломерное судно под управлением 21-летнего петербуржца. Было установлено, что гидроциклист управлял транспортным средством без водительского удостоверения. Был составлен административный протокол по ч.2 ст. 11.8 КоАП РФ "Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде наложения административного штрафа в размере до 15 тысяч рублей.

Также в акватории реки Малая Невка было остановлено маломерное судно под управлением 25-летней петербурженки. У девушки отсутствовал судовой билет и она управляла катером, имеющим неисправность. Эксплуатация данного судна запрещена в связи с отсутствием ремней и креплений на спасательных жилетах. Составлены два административных протокола.

Судоводители и маломерные судна переданы сотрудникам Центра ГИМС МЧС России по СПб.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО