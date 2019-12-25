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Прокуратура пресекла деятельность по нелегальному пользованию скважиной
Сегодня, 11:15
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Прокуратура пресекла деятельность по нелегальному пользованию скважиной

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чПриродоохранная прокуратура потребовала получить лицензию на право пользования скважиной.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку исполнения ТСН "Садовое некоммерческое товарищество "Монолит" требований законодательства об охране и использовании недр. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в Репино расположена насосная станция со скважиной, используемые для добычи подземных вод.

ТСН "СНТ "Монолит" осуществляет деятельность по добыче поземных вод в отсутствии лицензии на право пользования участком недр местного значения.

Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда контролируется природоохранной прокуратурой Петербурга.

Ранее сообщалось, что прокуратура запрашивает 400 тысяч рублей в пользу обманутой петербурженки.

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: природа, прокуратура, скважины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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