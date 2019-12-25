Прокуратура пресекла деятельность по нелегальному пользованию скважиной

чПриродоохранная прокуратура потребовала получить лицензию на право пользования скважиной.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку исполнения ТСН "Садовое некоммерческое товарищество "Монолит" требований законодательства об охране и использовании недр. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в Репино расположена насосная станция со скважиной, используемые для добычи подземных вод.

ТСН "СНТ "Монолит" осуществляет деятельность по добыче поземных вод в отсутствии лицензии на право пользования участком недр местного значения.

Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда контролируется природоохранной прокуратурой Петербурга.

Ранее сообщалось, что прокуратура запрашивает 400 тысяч рублей в пользу обманутой петербурженки.

Фото: прокуратура Петербурга