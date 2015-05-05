Прокуратура запрашивает 400 тысяч рублей в пользу обманутой петербурженки

Прокуратура Петербурга в интересах пожилой жительницы взыскивает деньги, переведенные по просьбе мошенника на банковскую карту

Прокуратура Петербурга изучила материалы уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, совершенного в отношении 81-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По данным ведомства, в июне 2023 года пожилой женщине на телефон позвонил обвиняемый, который представился сотрудником ЦБ РФ. При этом злоумышленник для убедительности отправил пенсионерке фотографию поддельного удостоверения. Мужчина сообщил, что для предотвращения хищения денежных средств с ее банковского счета, а также блокировки незаконно оформленных потребительских кредитов необходимо перечислить все сбережения на резервные счета.

Введенная в заблуждение петербурженка через банкомат перечислила денежные средства на указанную мошенником банковскую карту.

В связи с этим прокуратура города направила в суд исковое заявление о взыскании с обвиняемого в пользу потерпевшей , процентов за пользование чужими денежными средствами в размере более 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Соснового Бора лишилась 13 млн рублей и квартиры из-за действий мошенников.

Фото: Piter.TV