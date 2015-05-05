Пожилая жительница Соснового Бора лишилась 13 млн рублей и квартиры из-за действий мошенников

Аферисты связывались с пенсионеркой ещё в марте.

В четверг, 28 сентября, в полицию города Сосновый Бор обратилась 73-летняя пенсионерка, сообщив, что стала жертвой мошенников. Аферисты лишили пожилую женщину квартиры и крупной суммы денег. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявительница рассказала, что 14 марта ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудником банка, сообщила, что на имя пенсионерки кто-то оформил кредит. После чего неизвестная убедила жертву оформить кредит на себя и перевести денежные средства на безопасный счет. 18 марта поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что неустановленные лица пытаются завладеть квартирой пожилой женщины и убедил её продать квартиру, а также перевести деньги на указанный преступником счёт. Материальный ущерб обманутой бабушки составил 13 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура предупредила жителей Ленобласти о новой схеме мошенничества в мессенджерах.

Фото: Piter.TV