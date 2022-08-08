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Природоохранная прокуратура Петербурга занялась нелегальной свалкой в Зеленогорске
Сегодня, 17:06
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Природоохранная прокуратура Петербурга занялась нелегальной свалкой в Зеленогорске

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етербургская прокуратура проверила свалку в Зеленогорске. Теперь за нее должен ответить глава администрации района.

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга в ходе проверки выявила вблизи пересечения Торфяной улицы и Выборгского переулка в Зеленогорске несанкционированное складирование отходов грунтов с вкраплениями бетона и строительного мусора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, уполномоченными органами не создавались протоколы по факту нахождения незаконной свалки в этой местности.

С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор внес представление в адрес главы администрации района.

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура проверяет зоны для купания после случаев гибели на водных объектах.

Фото: прокуратура Петербурга
 

Теги: природа, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Общество,

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