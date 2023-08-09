Петербургская прокуратура проверяет зоны для купания после случаев гибели на водных объектах

Прокуратура проводит проверки исполнения законодательства об охране жизни людей на водных объектах

В связи с имевшими место случаями гибели людей на водоемах органами прокуратуры Санкт-Петербурга проводятся надзорные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Надзорным ведомством проверяется соблюдение требований законодательства при организации сезонных спасательных постов, а также телефонной связи и помещений для оказания первой медицинской помощи, зон, огороженных буйками оранжевого цвета, для купания детей и лиц, не умеющих плавать, сигнальных флагов, информирующих о наличии или отсутствии опасности нахождения людей в воде.

Также оценке подлежит установка знаков безопасности и информационных щитов. Кроме этого, особое внимание было уделено информированию граждан о правилах поведения и патрулированию зон, где купание запрещено.

Ранее сообщалось, что в фонтане у "Московской" заметили двух пловцов.

Видео: прокуратура Петербурга