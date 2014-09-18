В Петербурге приостановили тендеры на уборочную технику на 1,6 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила определение победителей двух тендеров на поставку техники для СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" (ЦКБ). Причиной закрытия конкурсов стали жалобы, которые будут рассмотрены в городском управлении антимонопольного регулятора.
Напомним, что начальная цена двух контрактов составляла1,6 млрд рублей. Первая закупка на 875,1 млн рублей касалась поставки комбинированных машин с навесным оборудованием на базе самосвалов, а во второй, оценённой в 733,5 млн рублей были указаны ещё 55 машин с навесными агрегатами.
Претензии к условиям заказчика высказало ульяновское ООО "СИМАЗ", которое выпускает автобусы и спецтехнику. В компании усмотрели ограничение ЦКБ конкуренции среди потенциальных подрядчиков, поскольку приведённые в описании технические характеристики машин на 100% совпадают с параметрами производства ООО "Меркатор Холдинг".
Ранее мы сообщили о том, что на второй этап строительства канализации в Горелово готовы направить более 6 млрд рублей.
Фото: Piter.TV
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