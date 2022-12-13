На второй этап строительства канализации в Горелово готовы направить более 6 млрд рублей

Завершить работы нужно не позднее 15 ноября 2026 года.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на проведение второго этапа строительства систем водоснабжения и канализования в посёлке Горелово. Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 6,2 млрд рублей.

Подрядчику предстоит возвести сеть канализации общей протяжённостью 32 770,1 м, а также водопроводную сеть протяжённостью 34 227,0 м. Завершить работы нужно не позднее 15 ноября 2026 года.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 14 июня.

Ранее мы сообщили о том, что проектирование музея электротранспорта на Васильевском острове оценили в 240 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)