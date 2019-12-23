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Приоритетом для волонтеров ЧЕ в Петербурге будет знание финского языка
Сегодня, 15:10
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nastya960

Приоритетом для волонтеров ЧЕ в Петербурге будет знание финского языка

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Сборная Финляндии дважды приедет в Петербург.

Приоритетом для городских волонтеров, которые будут работать на чемпионате Европы-2020 по футболу в Петербурге, станет знание финского языка. Об этом сообщил руководитель Центра подготовки городских волонтеров чемпионата Европы в Санкт-Петербурге Георгий Борисов.

Чемпионат Европы будет проходить с 12 июня по 12 июля, четыре матча пройдут в городе на Неве. Футбольная команда из Финляндии дважды приедет в Петербург во время группового этапа. Во время ЧЕ в городе будут работать две волонтерские программы – городская и программа УЕФА.

 Помогать с проведением Евро-2020 в Петербурге будут более 1,5 тысяч волонтеров. 

Фото: Piter.TV

Теги: волонтеры, че 2020
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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