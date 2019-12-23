Приоритетом для волонтеров ЧЕ в Петербурге будет знание финского языка

Приоритетом для городских волонтеров, которые будут работать на чемпионате Европы-2020 по футболу в Петербурге, станет знание финского языка. Об этом сообщил руководитель Центра подготовки городских волонтеров чемпионата Европы в Санкт-Петербурге Георгий Борисов.
Чемпионат Европы будет проходить с 12 июня по 12 июля, четыре матча пройдут в городе на Неве. Футбольная команда из Финляндии дважды приедет в Петербург во время группового этапа. Во время ЧЕ в городе будут работать две волонтерские программы – городская и программа УЕФА.
Помогать с проведением Евро-2020 в Петербурге будут более 1,5 тысяч волонтеров.
Фото: Piter.TV
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