Помогать с проведением Евро-2020 в Петербурге будут более 1,5 тысяч волонтеров

Результаты отбора огласят 13 марта, после чего начнется обучение волонтеров.

На грядущем чемпионате Европы по футболу 2020 в Петербурге задействуют более полуторы тысячи волонтеров. Информация об этом прозвучала на пресс-конференции о реализации волонтерских программ в ходе Евро-2020 20 февраля.

В Петербурге ожидается четыре матча, и каждую игру будут сопровождать крупные команды волонтеров. Активисты будут создавать дружелюбную и праздничную атмосферу для футболистов и гостей. На данный момент около 10 тысяч петербуржцев подали заявки на участие в закулисье чемпионата, каждый уже прошел собеседование. Результаты отбора огласят 13 марта, после чего волонтеров будут обучать.

На конференции прозвучала надежда на то, что волонтерское движение будет закреплено на конституционном уровне.

Ранее мы писали, что главный трофей Евро-2020 приедет в мае в Петербург.

Фото: Piter.TV