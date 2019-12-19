  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Главный трофей Евро-2020 приедет в мае в Петербург
Сегодня, 19:40
34
nadezhda_sib

Главный трофей Евро-2020 приедет в мае в Петербург

0 0

Сейчас кубок находится в "турне".

Кубок Анри Делонэ — главный трофей чемпионата Европы по футболу 2020 — приедет в Петербург в мае. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Смольного. Власти Петербурга обсудили подготовку к проведению спортивного события в Северной столице. 

Недавно в Петербурге побывали эксперты УЕФА. Тридцать специалистов посетили "Газпром Арену", а также тренировочные площадки, отели для команд, зоны для болельщиков на Конюшенной и Дворцовой площадях. Готовность города к Евро-2020 оценили положительно. 

Из федерального бюджета Петербургу выделят 200 млн рублей на оказание финансовой поддержки. Деньги пойдут на создание зоны публичного просмотра в зонах для болельщиков. 

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля.

Цены на отели на время Евро-2020 возрастут более, чем в два раза. 

Фото: Piter.TV 

Теги: евро-2020, кубок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии