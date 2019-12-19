Главный трофей Евро-2020 приедет в мае в Петербург

Сейчас кубок находится в "турне".

Кубок Анри Делонэ — главный трофей чемпионата Европы по футболу 2020 — приедет в Петербург в мае. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Смольного. Власти Петербурга обсудили подготовку к проведению спортивного события в Северной столице.

Недавно в Петербурге побывали эксперты УЕФА. Тридцать специалистов посетили "Газпром Арену", а также тренировочные площадки, отели для команд, зоны для болельщиков на Конюшенной и Дворцовой площадях. Готовность города к Евро-2020 оценили положительно.

Из федерального бюджета Петербургу выделят 200 млн рублей на оказание финансовой поддержки. Деньги пойдут на создание зоны публичного просмотра в зонах для болельщиков.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля.

Цены на отели на время Евро-2020 возрастут более, чем в два раза.

Фото: Piter.TV