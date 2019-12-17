Инспекторы УЕФА: Петербург готов к Евро-2020

В Петербурге завершилась проверка объектов к чемпионату Европы по футболу 2020. Представители УЕФА дали "зеленый свет" для проведения мероприятия и остались довольны качеством подготовки города, сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту.
Матчи пройдут на "Газпром Арене", а для болельщиков также подготовят "футбольную деревню" на Конюшенной площади. Она будет открыта для всех гостей с 12 июня по 12 июля. С 3 по 12 июля зона просмотра также откроется на Дворцовой площади.
Помогать встречать и сопровождать гостей будут 1,5 тыс. волонтеров.
Напомним, Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020. Соревнования пройдут в 12 городах Европы. В Петербурге пройдут четыре матча. Болельщики смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни матчей.
Фото: Piter.TV
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