В Петербурге во время Евро-2020 цены на отели вырастут более чем на 100%

В Петербурге в этом году пройдут три матча группового этапа и один матч четвертьфинала.

В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу вырастут цены на проживание в отелях. По данным CBRE, наиболее выраженный рост цен у дорогих отелей. Об этом сообщил "Коммерсант".

В даты проведения игр номер в отеле, в среднем, будет стоить 38,7 тысяч рублей за сутки. Это на 205% больше, чем летом прошлого года.

Заявленные цены люксовых отелей на период группового этапа выросли на 163% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Номер будет стоить 61 тысячу рублей в сутки, во время четвертьфинала цена ещё вырастет до 63 тысяч.

В Петербурге в этом году пройдут три матча группового этапа и один матч четвертьфинала. Сборная России дважды выйдет на футбольное поле в Петербурге.

Ранее в Смольном рассказали, как Евро-2020 перекроет Крестовский остров.