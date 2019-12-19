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В Смольном рассказали, как Евро-2020 перекроет Крестовский остров
Сегодня, 21:25
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nadezhda_sib

В Смольном рассказали, как Евро-2020 перекроет Крестовский остров

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Временные ограничения коснутся 32 улиц.

В Петербурге на время проведения Евро-2020 могут ограничить движение на 32 улицах. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности отправил проект постановления о временном ограничении движения транспорта на Крестовском острове на антикоррупционную экспертизу. 

Согласно проекту, передвигаться на транспорте не смогут не только горожане, но и те, кто работают на Крестовском острове. Необходимо будет получить специальные пропуска, выдача пройдет с 15 апреля по 2 июля. Ограничения не распространяются на экстренные и оперативные службы. 

Ограничения будут действовать с 17 июня по 3 июля с 00:00 до 24:00 и с 13 июня по 22 июня с 00:00 до 03:00  следующего дня. 

Напомним, Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020. Соревнования пройдут в 12 городах Европы. В Петербурге пройдут четыре матча. Болельщики смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни матчей. 

Ранее Piter.TV сообщил, что на Евро-2020 в Петербург собираются приехать 50 тыс. финских болельщиков.

Фото: pixabay.com 

Теги: евро-2020, крестовский остров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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