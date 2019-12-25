На матчи Евро-2020 в Петербург приедут 50 тысяч финских болельщиков

Тренировки финской команды будут проходить в Зеленогорске.

На Евро-2020 в Петербург могут приехать 50 тыс. финских болельщиков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ в Северной столице Владимира Запевалова.

Сборная Финляндии попала в одну группу с командами из России, Дании и Бельгии. Два матча из трех финны сыграют в Петербурге: 17-го июня с российской сборной, а затем, 22-го июня — с бельгийской.

На прошлой неделе оргкомитет и эксперты УЕФА проверили готовность города к проведению спортивного события.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы массово отправились оформлять пятилетние финские визы.

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