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На матчи Евро-2020 в Петербург приедут 50 тысяч финских болельщиков
Сегодня, 18:02
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nadezhda_sib

На матчи Евро-2020 в Петербург приедут 50 тысяч финских болельщиков

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Тренировки финской команды будут проходить в Зеленогорске.

На Евро-2020 в Петербург могут приехать 50 тыс. финских болельщиков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ в Северной столице Владимира Запевалова.

Сборная Финляндии попала в одну группу с командами из России, Дании и Бельгии. Два матча из трех финны сыграют в Петербурге: 17-го июня с российской сборной, а затем, 22-го июня — с бельгийской. 

На прошлой неделе оргкомитет и эксперты УЕФА проверили готовность города к проведению спортивного события. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы массово отправились оформлять пятилетние финские визы

Фото: pixabay.com 

Теги: болельщики, евро-2020, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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